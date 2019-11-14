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Espreso.tvОбществоВСУ получили модернизированный истребитель МиГ-29

ВСУ получили модернизированный истребитель МиГ-29

ГП "Львовский государственный авиаремонтный завод" передало в армию истребитель МиГ-29

Об этом сообщает АрмияInform.

После проведения проверок самолета инженерами и летчиками авиабригады, а также выполнения ознакомительного полета, истребитель приземлился на аэродроме родной части.

В командовании уточняют, что на заводе переданный самолет прошел модернизацию и получил капитально отремонтированы двигатели. По оценкам инженеров, это даст возможность истребителю находиться в боевом составе не менее восьми лет.

Модернизированный МиГ-29 получил радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационной комплекс систему спутниковой навигации. Значительно расширены и возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем.

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