ВСУ получили модернизированный истребитель МиГ-29

14 ноября, 2019, 19:39

ГП "Львовский государственный авиаремонтный завод" передало в армию истребитель МиГ-29

Об этом сообщает АрмияInform.

После проведения проверок самолета инженерами и летчиками авиабригады, а также выполнения ознакомительного полета, истребитель приземлился на аэродроме родной части.

В командовании уточняют, что на заводе переданный самолет прошел модернизацию и получил капитально отремонтированы двигатели. По оценкам инженеров, это даст возможность истребителю находиться в боевом составе не менее восьми лет.

Модернизированный МиГ-29 получил радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационной комплекс систему спутниковой навигации. Значительно расширены и возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем.