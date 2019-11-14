Впечатления двоякие, - Шевченко прокомментировал победу над сборной Эстонии

14 ноября, 2019, 22:10

После победы сборной Украины над Эстонией (1: 0) Андрей Шевченко трезво оценил игру национальной команды

Об этом сообщает "Футбол 1".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат национальной команды в товарищеском матче против Эстонии (1: 0).

"Впечатления двоякие. Начали очень хорошо, создали несколько хороших моментов, но подводила реализация. Во втором тайме мы пошли на определенные риски, дали некоторым ребятам сыграть, было много замен. Я считаю, в целом, матч удался. От своей игры мы не отказались структура игры была правильной. В финальных стадиях атаки не совсем правильные принимались решения, поэтому мы не смогли забить тот мяч, который мы ожидали в начале игры ", - высказался тренер.

Следующий матч национальная команда Украины проведет 17 ноября против сборной Сербии, в рамках отбора Евро-2020. Начало в 16:00.