Впечатления двоякие, - Шевченко прокомментировал победу над сборной Эстонии
Об этом сообщает "Футбол 1".
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат национальной команды в товарищеском матче против Эстонии (1: 0).
"Впечатления двоякие. Начали очень хорошо, создали несколько хороших моментов, но подводила реализация. Во втором тайме мы пошли на определенные риски, дали некоторым ребятам сыграть, было много замен. Я считаю, в целом, матч удался. От своей игры мы не отказались структура игры была правильной. В финальных стадиях атаки не совсем правильные принимались решения, поэтому мы не смогли забить тот мяч, который мы ожидали в начале игры ", - высказался тренер.
Следующий матч национальная команда Украины проведет 17 ноября против сборной Сербии, в рамках отбора Евро-2020. Начало в 16:00.
- 14 ноября товарищеская встреча между сборными Украины и Эстонии завершилась минимальной победой украинцев со счетом 1: 0.
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