Ветеран АТО Мазур после задержания в Польше вернулся к работе, - Денисова
Об этом она сообщила в своем Facebook.
"Наш сотрудник Игорь Мазур уже приступил к работе. Быстрое возвращение нашего гражданина домой стало возможным благодаря профессиональной и слаженной работе соответствующих министерств и ведомств", - написала Денисова.
По поручению главы МИД Арсена Авакова было отправлено пакет документов,которые прямо свидетельствовали о злоупотреблениях России своим правом обращения в Интерпол.
Она поблагодарила всех, кто был вовлечен в процесс освобождения и возвращения Игоря Мазура на родную землю, а именно: Офис президента, свою команду, МВД, МИД, дипломатов, народные депутаты, Национальную полицию, гражданское общество и СМИ.
Напомним, 9 ноября в Польше по запросу России задержан заместитель главе УНА-УНСО , сотрудника секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игоря Мазура.
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