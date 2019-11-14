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Espreso.tvОбществоВетеран АТО Мазур после задержания в Польше вернулся к работе, - Денисова

Ветеран АТО Мазур после задержания в Польше вернулся к работе, - Денисова


фото: 24tv
Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что работник Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека, участник АТО Игорь "Тополь" Мазур вернулся к работе

Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Наш сотрудник Игорь Мазур уже приступил к работе. Быстрое возвращение нашего гражданина домой стало возможным благодаря профессиональной и слаженной работе соответствующих министерств и ведомств", - написала Денисова.

По поручению главы МИД Арсена Авакова было отправлено пакет документов,которые прямо свидетельствовали о злоупотреблениях России своим правом обращения в Интерпол.

Она поблагодарила всех, кто был вовлечен в процесс освобождения и возвращения Игоря Мазура на родную землю, а именно: Офис президента, свою команду, МВД, МИД, дипломатов, народные депутаты, Национальную полицию, гражданское общество и СМИ.

Напомним, 9 ноября в Польше по запросу России задержан заместитель главе УНА-УНСО , сотрудника секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игоря Мазура.

 

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