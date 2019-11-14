Ветеран АТО Мазур после задержания в Польше вернулся к работе, - Денисова

Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Наш сотрудник Игорь Мазур уже приступил к работе. Быстрое возвращение нашего гражданина домой стало возможным благодаря профессиональной и слаженной работе соответствующих министерств и ведомств", - написала Денисова.

По поручению главы МИД Арсена Авакова было отправлено пакет документов,которые прямо свидетельствовали о злоупотреблениях России своим правом обращения в Интерпол.

Она поблагодарила всех, кто был вовлечен в процесс освобождения и возвращения Игоря Мазура на родную землю, а именно: Офис президента, свою команду, МВД, МИД, дипломатов, народные депутаты, Национальную полицию, гражданское общество и СМИ.

Напомним, 9 ноября в Польше по запросу России задержан заместитель главе УНА-УНСО , сотрудника секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игоря Мазура.