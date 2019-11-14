Вернидуб мог возглавить "Ворсклу"
14 ноября, 2019, 21:38
Известный украинский специалист Юрий Вернидуб мог стать тренером полтавской "Ворсклы", но выбрал солигорский "Шахтер"
Об этом сообщил журналист Роман Бебех в twitter.
Легендарный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб, а ныне главный тренер солигорского "Шахтера", мог возглавить не белорусский клуб, а полтавскую "Ворсклу", однако сделал выбор в сторону зарубежного чемпионата.
После 14-го тура "Ворскла" набрала всего 8 очков и замыкает турнирную таблицу премьер-лиги.
Вернидуб был главным тренером "Зари" с осени 2011-го года. В конце мая 2019-му году он покинул луганский клуб, а его место занял Виктор Скрипник.
А Вы знали, что Ворскла очень звала к себе Юрия Вернидуба? Но он выбрал белорусский вариант.- Роман Бебех (@roman_bebekh) 14 ноября 2019 г.
- 14 ноября футбольный клуб "Ворскла" освободил от должности главного тренера Виталия Косовского.
- 7 ноября украинский специалист Юрий Вернидуб стал новым главным тренером солигорского "Шахтера".
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