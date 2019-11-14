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Espreso.tvСпортВернидуб мог возглавить "Ворсклу"

Вернидуб мог возглавить "Ворсклу"


фото: facebook
Известный украинский специалист Юрий Вернидуб мог стать тренером полтавской "Ворсклы", но выбрал солигорский "Шахтер"

Об этом сообщил журналист Роман Бебех в twitter.

Легендарный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб, а ныне главный тренер солигорского "Шахтера", мог возглавить не белорусский клуб, а полтавскую "Ворсклу", однако сделал выбор в сторону зарубежного чемпионата.

После 14-го тура "Ворскла" набрала всего 8 очков и замыкает турнирную таблицу премьер-лиги.

Вернидуб был главным тренером "Зари" с осени 2011-го года. В конце мая 2019-му году он покинул луганский клуб, а его место занял Виктор Скрипник.

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