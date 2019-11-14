Верховный Суд запретил НАБУ пиариться на упоминаниях Мартыненко - адвокат

14 ноября, 2019, 10:30

Верховный Суд Украины признал нарушением со стороны НАБУ публикации на сайте бюро обвинений в адрес Николая Мартыненко без обвинительного решения суда

Об этом сообщила пресс-служба экс-депутата.

"НАБУ и его директор Артем Сытник несколько лет тиражируют ложь о Николае Мартыненко, который еще в 2015 г. добровольно отказался от депутатской неприкосновенности, - отметил адвокат Петр Бойко. - Рассмотрение дела в суде первой инстанции ярко показало фейковость обвинений со стороны НАБУ. В этом деле нет события и состава преступления, нет финансовых убытков для государства. Привязка сюда Николая Мартыненко является манипуляцией", - сказал адвокат.

"А главное - НАБУ демонстративно игнорирует презумпцию невиновности. Навешивание ярлыков, полив Мартыненко грязью в СМИ - это составляющая политической борьбы, в которую изначально включились директор НАБУ Артем Сытник и его пиар-обслуга. Рано или поздно все причастные к фальсификации этого дела понесут уголовную ответственность", - подчеркнул Петр Бойко.

Защитник указал, что Верховный Суд оставил в силе решение Киевского апелляционного суда и запретил НАБУ пиариться на упоминаниях Николая Мартыненко.

"В своем решении Верховный Суд сослался на ст.296 Гражданского кодекса Украины, ст.62 Конституции Украины, ст.6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ряд решений Европейского суда по правам человека. Украинское законодательство и европейская судебная практика защищают право на справедливый суд от его нарушений предвзятыми утверждениями. Верховный Суд решил, что НАБУ своими упоминаниями Николая Мартыненко нарушает его права и презумпцию невиновности в ситуации, когда относительно него нет обвинительного решения суда", - сказал Бойко.

По словам адвоката, "европейская практика судопроизводства также запрещает формирование преждевременной позиции суда о виновности лица, если его вина не доказана в соответствии с законом. Такая практика касается и высказываний должностных лиц о человеке, если они формируют мнение о виновности и влияют на оценку фактов судом".

В сообщении пресс-службы говорится, что "близкие к НАБУ частные предприниматели, которые называют себя "борцами с коррупцией", манипулятивно назвали решение Верховного Суда "наступлением на свободу слова". Это связано с тем, что НАБУ годами ведет юридическую и информационную войну против Николая Мартыненко. А сами "активисты" проиграли ему суды об аналогичной клевете, при этом они использовали средства Евросоюза для политической борьбы. Неудивительно, что этот "центр" стал токсичным для грантодателей", - заявили у Мартыненко.

У экс-депутата также отметили, что ожидают справедливого, объективного и сугубо юридического рассмотрения этого дела в Высшем антикоррупционном суде.