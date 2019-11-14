Венгерский кандидат в еврокомиссары пообещал поддерживать Украину
Как сообщает Европейская правда, об этом он сказал на слушаниях в Комитете Европарламента по иностранным делам.
"Что касается Украины, то у нас есть особая ответственность перед этой страной. Мы должны помочь им восстановить их суверенитет над всей территорией и мы будем поддерживать их", - сказал кандидат.
Вергели добавил, что ЕС будет защищать Украину различными способами, включая продолжение санкций против РФ, "пока не увидим прогресс в Минском процессе".
"Я буду прилагать для этого все усилия, предусмотренные моим полномочиями", - добавил он.
Вергели в случае утверждения Европарламентом должен занять пост еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения, и отвечать в том числе, за отношения с Украиной.
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