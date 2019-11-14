Венгерский кандидат в еврокомиссары пообещал поддерживать Украину

14 ноября, 2019, 17:26

Кандидат Венгрии на должность еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения ЕС Оливер Вергели пообещал защищать и в дальнейшем поддерживать Украину от российской агрессии

Как сообщает Европейская правда, об этом он сказал на слушаниях в Комитете Европарламента по иностранным делам.

"Что касается Украины, то у нас есть особая ответственность перед этой страной. Мы должны помочь им восстановить их суверенитет над всей территорией и мы будем поддерживать их", - сказал кандидат.

Вергели добавил, что ЕС будет защищать Украину различными способами, включая продолжение санкций против РФ, "пока не увидим прогресс в Минском процессе".

"Я буду прилагать для этого все усилия, предусмотренные моим полномочиями", - добавил он.

Вергели в случае утверждения Европарламентом должен занять пост еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения, и отвечать в том числе, за отношения с Украиной.