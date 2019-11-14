В РФ студент устроил стрельбу в колледже: 2 погибших, 3 раненых

14 ноября, 2019, 08:14

В российском Благовещенске студент устроил стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По имеющимся данным, стрелок убил одного человека и ранил еще троих - студентов 17, 19 и 20 лет.

Сам 19-летний нападающий после этого покончил с собой.

По данным правоохранителей, причиной нападения мог быть конфликт между студентами. Кроме того, есть также информация, что студент открыл стрельбу после того, как его попросили выйти из аудитории за опоздание.

Охотничье ружье, из которого стрелял нападавший, было зарегистрировано на него.