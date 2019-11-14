В Пентагоне отказываются расследовать задержку военной помощи Украине
Об этом сообщает CNN.
"Мы разочарованы, что Офис генерального инспектора отказался расследовать задержку министерства обороны помощи Украине в сфере безопасности, предназначенной Конгрессом", - говорится в письме сенатора-демократа от штата Иллинойс Дика Дурбина, адресованного Файну.
Решение было принято в связи с опасением, что такое расследование может дублировать или вмешиваться в расследование импичмента, которое происходит в Палате представителей, говорится в письме, направленном сенаторам в среду.
Представитель Файна подтвердил, что Офис генерального инспектора Пентагона направил письмо нескольким ведущим сенаторам-демократам относительно этого решения, но отметил, что "по мере развития событий наше решение может измениться".
Дурбин и другие американские сенаторы дважды - в сентябре и в ноябре - направляли Файну запрос на проведение расследования относительно задержки выделения помощи Украине.
"Эта задержка препятствовала законным обязательствам Пентагона осуществлять военную помощь Украине в критический момент, она провоцирует серьезные вопросы о том, были ли представители министерства обороны вовлечены в любые схемы по оказанию давления на политического оппонента (Украина - ред.). Крайне важно , чтобы ваше ведомство своевременно провело тщательный анализ возможной роли министерства обороны в этих обвинениях и предоставило ваши выводы комитетам Конгресса по обороне", - говорится в письме Дурбина, адресованном Файну.
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