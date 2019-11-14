В Киеве неизвестные подожгли магазины торговой сети, сгорел ТРЦ
Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции в Киеве.
Так, около 03:00 в Днепровское управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что на ул. Амвросия Бучмы два человека облили дверь магазина неизвестным веществом и подожгли.
Через некоторое время в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о поджоге витрины магазина на ул. Елены Телиги.
Специалисты установили, что в обоих случаях имели место поджоги - возле обгоревших магазинов правоохранители обнаружили пластиковые бутылки с предположительно горючим веществом.
Начатые уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
В то же время издание "Информатор" сообщает о поджоге еще одного магазина - в Петропавловской Борщаговке. В результате этого пожара полностью сгорел торгово-развлекательный центр BoxPark.
По данным издания, во всех случаях злоумышленники поджигали магазины сети "Молоко от фермера".
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