В Калифорнии произошла стрельба в школе, есть пострадавшие
14 ноября, 2019, 19:22
В городе Санта-Кларита в штате Калифорния в США неизвестный открыл стрельбу в школе Saugus High School, в результате чего получили ранения по меньшей мере семь человек
Об этом сообщает телеканал NBC.
Как сообщается, инцидент произошел в школе Saugus High School, расположенной примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса.
Очевидцы описали нападающего как "мужчину-азиата" в черной одежде.
На данный момент правоохранительные органы ведут его поиски.
Police in Santa Clarita are escorting kids off the campus of Saugus High School in Santa Clarita. Multiple people are said to have been injured. https://t.co/wFsPQaTQj9 pic.twitter.com/aQKzDxN64L- CBS News 8 (@ CBS8) November 14, 2019
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