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Espreso.tvОбществоВ Калифорнии произошла стрельба в школе, есть пострадавшие

В Калифорнии произошла стрельба в школе, есть пострадавшие

В городе Санта-Кларита в штате Калифорния в США неизвестный открыл стрельбу в школе Saugus High School, в результате чего получили ранения по меньшей мере семь человек

Об этом сообщает телеканал NBC.

Как сообщается, инцидент произошел в школе Saugus High School, расположенной примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса.

Очевидцы описали нападающего как "мужчину-азиата" в черной одежде.

На данный момент правоохранительные органы ведут его поиски.

 

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