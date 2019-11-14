В футбольной видеоигре "Ювентус" будет называться "зебрами"
14 ноября, 2019, 18:57
В новой версии футбольного симулятора Football Manager "Ювентус" будет представлен под названием "Зебры"
Об этом сообщает Calcio e Finanza.
Итальянский "Ювентус" появится в новой версии футбольного симулятора Football Manager 2020, однако не под своим привычным названием. Из-за нехватки лицензии в компании Sports Interactive, которые являются разработчиками известной спортивной видеоигры, туринский клуб представлен под именем Zebre, что на украинском переводится как "Зебры".
Football Manager 2020 выйдет в продажу в конце ноября. Имена футболистов туринского "Ювентуса" останутся такими, как и в реальной жизни.
- Ранее, в новой части "Call of Duty" появилась локация Downtown Donetsk со стадионом, похожим на "Донбасс-Арену" .
- 10 сентября были официально обнародованы рейтинги украинских футболистов в игре FIFA 20.
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