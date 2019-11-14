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Espreso.tvСпортВ футбольной видеоигре "Ювентус" будет называться "зебрами"

В футбольной видеоигре "Ювентус" будет называться "зебрами"


фото: SEGA
В новой версии футбольного симулятора Football Manager "Ювентус" будет представлен под названием "Зебры"

Об этом сообщает Calcio e Finanza.

Итальянский "Ювентус" появится в новой версии футбольного симулятора Football Manager 2020, однако не под своим привычным названием. Из-за нехватки лицензии в компании Sports Interactive, которые являются разработчиками известной спортивной видеоигры, туринский клуб представлен под именем Zebre, что на украинском переводится как "Зебры".

Football Manager 2020 выйдет в продажу в конце ноября. Имена футболистов туринского "Ювентуса" останутся такими, как и в реальной жизни.

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