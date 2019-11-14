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Espreso.tvОбществоВ бюджете 2020 заложено 246 млн грн на психосоциальную адаптацию ветеранов, - Коляда

В бюджете 2020 заложено 246 млн грн на психосоциальную адаптацию ветеранов, - Коляда


фото: 112.ua
Программа психосоциальной адаптации для ветеранов в следующем году будет профинансирована в полном объеме

Об этом написала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда в своем Facebook.

\ Источник: https://censor.net.ua/n3159733

"Главное достижение - финансирование в полном объеме (более 246 млн) программы психосоциальной адаптации (полное название "Меры по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации, обеспечение санаторно-курортным лечением"). Это - однозначно "победа", - написала Коляда.
 
Она отметила, что впереди долгий путь работы.
 
"Первое, программа была составлена в соответствии с запросами местных органов власти. Я осознаю, что действующая на тот момент система психологической реабилитации - неполноценная и не слишком эффективна. Наша команда уже сейчас выходит с новыми стандартами психосоциальной адаптации, мы открываем новые тренинговые центры и программы  Наша общая задача - чтобы ни одна гривна из этих 246 млн ни была потрачена неэффективно", - отметила министр.
  • Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда провела встречу с семьями погибших воинов и заявила о создании Совета семей погибших.
 

 

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