Украинские стартаперы создали QR-паспорт для домашних любимцев

14 ноября, 2019, 16:24

В украинском проекте Animal ID создали QR-паспорт - технологию уменьшения количества бездомных животных

Об этом сообщается в пресс-релизе проекта.

"QR-паспорт - это металлический жетон с QR-кодом, номером ID животных в международной базе регистрации животных Animal ID и телефонным номером владельца, код связан с онлайн-профилем животного и определяет лицо ее владельца. Если животное потеряется, то человек, который ее найдет, просканировав QR-код, сможет связаться с владельцем и быстро вернуть потерянную животное домой ", - говорит соучредитель проекта Animal ID Василий Дуб.

Основатель международного проекту Animal ID Виктор Копач, на одной платформе объединили информацию о животном (идентификационный код, родословная, прививки и т.д.) и ее владельца, а также данные для ветеринаров, муниципалитетов, кинологов.

По данным учредителей, пока в базе Animal ID зарегистрировано около 120 тыс. собак и кошек, которые живут в Украине. Кроме того, базой пользуются владельцы животных из других стран, а также муниципалитеты и волонтеры.

Также Дуб отметил, что заказать жетон можно на сайте базы данных Animal ID, а стоимость QR-паспорта составляет от 99 до 149 гривен в зависимости от дизайна жетона. Соучредитель проекта отметил, что в случае, если жетон будет утерян, его легко можно восстановить, а также заказать сразу несколько жетонов.

Он добавил, что проект работает по принципу социального предпринимательства - половина прибыли перечисляется в приюты и на содержание бездомных животных.