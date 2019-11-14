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Espreso.tvОбществоУкраина может выйти из Минских соглашений, - Пристайко

Украина может выйти из Минских соглашений, - Пристайко


фото: ukranews
Глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил выход страны из Минских соглашений, если нормандские переговоры закончатся полным провалом

Об этом Пристайко заявил в интервью ВВС Украина.

"Да, это возможно. Если мы увидим, что этот процесс идет бесконечно. Это очень непопулярное заявление и, наверное, опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас Минск - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из Минского процесса", - отметил министр.

Министр добавил, что Минский процесс не был запланирован как бесконечно длинный, он был запланирован на первый год.

По словам министра, если нормандская встреча покажет отсутствие прогресса, это, безусловно, поставит под сомнение возможность достижения мира в Минском процессе.

"Вот когда мы вернемся (с нормандских переговоров, - ред.), тогда и будет правильно спросить нас об этом. И если ничего не привезем, то логичным будет вопрос, насколько этот Минск все еще нам нужен", - подчеркнул он.

В этом контексте Пристайко заявил, что Украина, Германия и Франция одобрили предварительную дату нормандской встречи и ждут ответа России.

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