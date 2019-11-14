УЕФА назвал размер призовых на Евро-2020: сколько заработает сборная Украины

14 ноября, 2019, 13:05

Сборная Украины по футболу получит за участие в чемпионате Европы, по меньшей мере 9,25 млн евро, гарантированные каждому из участников финальной части турнира

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Все 24 участники Евро-2020 гарантированно получат 9,25 млн евро только за участие в турнире. Каждая победа на групповой стадии принесет 5 млн евро, а ничья - 750 тыс. евро.

Призовые за выход в 1/8 финала Евро-2020 составят 2 млн евро. Каждый четвертьфиналист заработает по 3,25 млн евро. За выход в полуфинал команде достанется 5 млн евро. Финалисты турнира разделят между собой 17 млн ​​евро: 10 млн евро достанутся победителю, а 7 млн ​​евро - серебряному призеру.

Таким образом, победитель турнира теоретически может заработать 34 млн евро. Это на 7 млн ​​евро больше, чем максимальные призовые за Евро-2016.