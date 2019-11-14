УЕФА назвал размер призовых на Евро-2020: сколько заработает сборная Украины
14 ноября, 2019, 13:05
Сборная Украины по футболу получит за участие в чемпионате Европы, по меньшей мере 9,25 млн евро, гарантированные каждому из участников финальной части турнира
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Все 24 участники Евро-2020 гарантированно получат 9,25 млн евро только за участие в турнире. Каждая победа на групповой стадии принесет 5 млн евро, а ничья - 750 тыс. евро.
Призовые за выход в 1/8 финала Евро-2020 составят 2 млн евро. Каждый четвертьфиналист заработает по 3,25 млн евро. За выход в полуфинал команде достанется 5 млн евро. Финалисты турнира разделят между собой 17 млн евро: 10 млн евро достанутся победителю, а 7 млн евро - серебряному призеру.
Таким образом, победитель турнира теоретически может заработать 34 млн евро. Это на 7 млн евро больше, чем максимальные призовые за Евро-2016.
- Напомним, сборная Украины досрочно себе гарантировала участие в финальной части чемпионата Европы.
- Заключительный матч отбора Евро-2020 команда Андрея Шевченко проведет 17 ноября во Белгард против Сербии.
- Сегодня в Запорожье сборная Украины встретится в товарищеском матче с Эстонией, игра начнется в 19:00 .
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