 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирУ Меркель уверяют, что решение Бундестага ничего не меняет в газовых правилах ЕС

У Меркель уверяют, что решение Бундестага ничего не меняет в газовых правилах ЕС


фото: reuters
Решение парламента Германии об имплементации газовой директивы Евросоюза ничего не меняет

Об этом заявил федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, передает пресс-служба немецкого правительства.

По его словам, данный закон реализует европейский компромисс, который определит, как будет действовать Германия согласно правилам энергетического рынка в будущем.

"В будущем будут применяться правила разделения прав собственности, доступа третьих сторон, регулирования сборов и прозрачности, поскольку газопроводы прокладываются на территории и в прибрежных водах стран-членов ЕС. Таким образом, мы поддерживаем баланс между нашей безопасностью поставок и необходимостью защиты потребителей и конкурентоспособности" , - заявил Альтмайер

Он также добавил, что правка, внесенная правящей коалицией, ничего не меняет.

  • Напомним, ранее Бундестаг принял законопроект об имплементации обновленной газовой директивы ЕС. В частности, были одобрены изменения с поправками, которые позволяют вывести из-под действия европейских правил часть газопровода "Северный поток-2".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать