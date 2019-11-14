Синоптик Диденко спрогнозировала "сухой период", туманы и до +17

14 ноября, 2019, 12:31

В Украине продлится сухой период, только туманы иногда будут увеличивать влажность воздуха

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"В рамках Европы итальянский циклон будет уравновешивать украинский антициклон. Точнее, антициклон восточного происхождения. Поэтому у нас опять будет продолжаться сухой период, только туманы иногда будут увеличивать влажность воздуха. На Западе Украины, возможно, упадет немного небольшого дождя, однако также - ничего существенного", - рассказала Диденко.

Ветер остается юго-восточным, но уже стихнет, только на Востоке еще задержатся отдельные штормовые порывы.

Отмечается, что температура воздуха низкой будет на севере Украины, + 7 + 11 градусов.

На Востоке и в Центре + 8 + 13 градусов.

На Западе + 10 + 14 градусов, на Закарпатье до + 13 + 17 градусов.

В южной части + 12 + 17 градусов.

В Киеве в пятницу, 15 ноября, осадки маловероятны, юго-восточный ветер стихнет до умеренного, температура воздуха ночью будет низкой, около +3 градусов, днем - свежо, +8, +9 градусов.

"В дальнейшем ничего особенно нового в синоптической ситуации не предвидится в Украине, преимущественно сухо и в пределах + 7 + 13 градусов", - спрогнозировала госпожа синоптик.