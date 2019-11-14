Синоптик Диденко спрогнозировала "сухой период", туманы и до +17
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"В рамках Европы итальянский циклон будет уравновешивать украинский антициклон. Точнее, антициклон восточного происхождения. Поэтому у нас опять будет продолжаться сухой период, только туманы иногда будут увеличивать влажность воздуха. На Западе Украины, возможно, упадет немного небольшого дождя, однако также - ничего существенного", - рассказала Диденко.
Ветер остается юго-восточным, но уже стихнет, только на Востоке еще задержатся отдельные штормовые порывы.
Отмечается, что температура воздуха низкой будет на севере Украины, + 7 + 11 градусов.
На Востоке и в Центре + 8 + 13 градусов.
На Западе + 10 + 14 градусов, на Закарпатье до + 13 + 17 градусов.
В южной части + 12 + 17 градусов.
В Киеве в пятницу, 15 ноября, осадки маловероятны, юго-восточный ветер стихнет до умеренного, температура воздуха ночью будет низкой, около +3 градусов, днем - свежо, +8, +9 градусов.
"В дальнейшем ничего особенно нового в синоптической ситуации не предвидится в Украине, преимущественно сухо и в пределах + 7 + 13 градусов", - спрогнозировала госпожа синоптик.
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