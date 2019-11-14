Суд в России отклонил кассационную жалобу ПЦУ в Крыму на выселение из собора
14 ноября, 2019, 19:53
Арбитражный суд Калуги отклонил кассационную жалобу представителей Крымской епархии Православной церкви Украины
Представители ПЦУ пытались оспорить решение российского Министерства имущественных и земельных отношений Крыма о расторжении договора аренды собора в центре Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минимущества Крыму, сообщает Крым.Реалии .
"Действительно, решение принято в нашу пользу. Кассационная жалоба отклонена", - цитирует сообщение Минимущества Крыминформ.
Представитель интересов Крымской епархии ПЦУ в суде, Сергей Заяц в комментарии сказал, что еще не знает о таком решении суда, при этом не исключает, что так может быть.
Комментарии по этому поводу, добавил адвокат, будут предоставляться после ознакомления с решением суда.
- Российские власти в Крыму хотят заставить Православную церковь Украины снести храм в Евпатории.
- Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент просит власть помочь защитить собор ПЦУ в Симферополе.
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