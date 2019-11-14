Суд в России отклонил кассационную жалобу ПЦУ в Крыму на выселение из собора

14 ноября, 2019, 19:53

Арбитражный суд Калуги отклонил кассационную жалобу представителей Крымской епархии Православной церкви Украины

Представители ПЦУ пытались оспорить решение российского Министерства имущественных и земельных отношений Крыма о расторжении договора аренды собора в центре Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минимущества Крыму, сообщает Крым.Реалии .

"Действительно, решение принято в нашу пользу. Кассационная жалоба отклонена", - цитирует сообщение Минимущества Крыминформ.

Представитель интересов Крымской епархии ПЦУ в суде, Сергей Заяц в комментарии сказал, что еще не знает о таком решении суда, при этом не исключает, что так может быть.

Комментарии по этому поводу, добавил адвокат, будут предоставляться после ознакомления с решением суда.