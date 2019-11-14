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Espreso.tvОбществоСовет по вопросам свободы слова обсудил Портнова и "Схемы"

Совет по вопросам свободы слова обсудил Портнова и "Схемы"


фото: president.gov.ua
Состоялось первое заседание Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Участники заседания заслушали информацию нацполиции и МВД относительно производств, открытых в связи с угрозами журналистам "Радио Свобода" и обнародованием персональных данных.

Заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Александр Ковтун сообщил, что 6 ноября было открыто уголовное производство на основании информации о том, что бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов совершил действия, направленные на воспрепятствование законной журналистской деятельности.

По данным следствия, Андрей Портнов опубликовал на своей странице в мессенджере "Телеграмм" персональные данные водителя съемочной группы "Радио Свобода", которая расследует его деятельность. Состав правонарушения квалифицирован по части 2 статьи 171 и частью 1 статьи 345-1 Уголовного кодекса.

В рамках расследования допрошены журналиста "Радио Свобода" Михаила Ткача и водителя автомобиля съемочной группы.

Параллельно в Нацполицию поступило заявление представителя Андрея Портнова о препятствовании его профессиональной деятельности как журналиста и сбора конфиденциальной информации о нем. В связи с этим открыто уголовное производство по статьям 171 и 182 Уголовного кодекса.

Первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук исключил возможность введения уголовной ответственности за распространение дезинформации.

"Речь не идет вообще о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации. Так же не может быть какой-либо ответственности за оценочные суждения", - сказал Максимчук.

Первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта отметил, что против Украины ведется информационная агрессия, от которой необходимо защищаться.

"Безусловно, мы должны найти такие инструменты защиты, которые не влияют на свободу слова, честные медиа", - сказал он.

Также участники заседания приняли регламент Рады по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины.

  • В Национальной полиции подтвердили, что открыли производство по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова о совершении препятствования профессиональной деятельности журналистов и нарушения неприкосновенности частной жизни.
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