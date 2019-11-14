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Espreso.tvОбществоСовет Нацбанка переизбрал главой Данилишина

Совет Нацбанка переизбрал главой Данилишина


фото: bank.gov.ua
Совет Национального банка Украины на заседании 14 ноября переизбрал главой совета Богдана Данилишина

Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на члена Совета НБУ Виталия Шапрана.

Заместителем Данилишина избрали Василия Фурмана. Ранее эту должность занимал Тимофей Милованов, который стал министром экономики.

Напомним, 26 октября срок полномочий Данилишина закончился. 22 октября совет голосовал за продление его полномочий до очередных выборов. По мнению Данилишина, такое решение было принято. Остальные члены совета не согласны. Они указывали, что "за" проголосовали только четыре члена совета из восьми присутствующих, а для принятия решения требуется большинство.

 
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