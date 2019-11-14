Сборная "ДНР" по каратэ выступила в Японии на Кубке мира. МИД направило ноту

14 ноября, 2019, 15:39

12 ноября 2019 года появились сообщения об участии "представителей" "ДНР" в "9-м кубке мира по каратэ". Мероприятие проводила "всемирная федерация каратэномити" в Токио 7-10 ноября 2019 года

Об этом посольство Украины в Японии сообщает в Facebook.

Отмечается, что посольство связалось с представителями этой организации и подтвердился факт того, что сборную "ДНР" пригласили для участия в этом турнире.

Тренировочный клуб "сборной" находится на территории оккупированного Донбасса.

Посольство Украины передало ноту, где изложена официальная позиция украинской стороны. Посольство Украины пока продолжает принимать меры по выяснению всех обстоятельств этого происшествия.

Украинские дипломаты также рассказали, что "Всемирная федерация каратэномити" является частной организацией, ее направление каратэ является малоизвестным как в Японии, так и в целом в мире.