Рада приняла за основу законопроект, который позволит продажу земли на электронных аукционах
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Законопроект 262 голосами был принят за основу.
Проектом закона вносятся изменения, которыми предлагается ввести продажу земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них исключительно через электронные аукционы в сети Интернет.
В отличие от положений действующего законодательства, земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором и оператором электронной площадки.
Также проектом вносятся изменения, предусматривающие автоматизацию ряда процессов, например, осуществление ставок участниками, представления ими заявок на участие и т.д., публикацию всех документов, касающихся торгов и земельных участков, в электронной торговой системе, является общедоступной и открытой и обеспечивает повышение эффективности организации и проведения земельных торгов.
- Рада приняла за основу изменения в Земельный кодекс.
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