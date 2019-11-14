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Espreso.tvОбществоРада приняла за основу законопроект, который позволит продажу земли на электронных аукционах

Рада приняла за основу законопроект, который позволит продажу земли на электронных аукционах


фото: beztabu
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2195, который предлагает разрешить продажу земли через интернет-торги

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Законопроект 262 голосами был принят за основу.

Проектом закона вносятся изменения, которыми предлагается ввести продажу земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них исключительно через электронные аукционы в сети Интернет.

В отличие от положений действующего законодательства, земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором и оператором электронной площадки.

Также проектом вносятся изменения, предусматривающие автоматизацию ряда процессов, например, осуществление ставок участниками, представления ими заявок на участие и т.д., публикацию всех документов, касающихся торгов и земельных участков, в электронной торговой системе, является общедоступной и открытой и обеспечивает повышение эффективности организации и проведения земельных торгов.

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