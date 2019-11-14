Рада одобрила создание долгового агентства. В Минфине пояснили, что это даст

14 ноября, 2019, 16:25

14 ноября Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" (регистрационный №2144), которым в том числе предусматривается создание Долгового агентства Украины

За соответствующее решение проголосовали 282 народных депутатов, передает пресс-служба Министерства финансов.

Сейчас полномочия по формированию и реализации управления государственным долгом и гарантированным государством долгом полностью относятся к компетенции Министерства финансов.

"Такая модель является эффективной, однако ее эффективность сдерживается необходимостью длительного согласования управленческих решений, от оперативности принятия которых зависит эффективная реализация долговой политики", - отмечают в Минфине.

По расчетам министерства, переход к принципиально новому для Украины формату управления государственным долгом позволит достичь сразу трех целей, в частности:

работая как отдельный центральный орган исполнительной власти, Долговое агентство не будет зависеть от политических факторов, что важно для повышения доверия инвесторов и прогнозируемости процессов управления государственным долгом в долгосрочной перспективе. институциональная способность, которой будет наделено Долговое агентство, позволит более комплексно и эффективно применять инструменты по управлению государственным долгом. Благодаря этому, потребности правительства в финансовых ресурсах будут обеспечиваться на наиболее выгодных для страны условиях и с учетом долгосрочных рисков. Долговое агентство сможет использовать усовершенствованные механизмы управления ликвидностью применяя современные рыночные инструменты. Это в свою очередь, позволит избежать кризисов ликвидности и платежеспособности в начале бюджетных периодов, обеспечив эффективное использование временно свободных средств с формированием дополнительных доходов бюджета.

С принятием закона в целом, Министерство финансов в рамках осуществления управления государственным долгом, будет определять только стратегические цели для долгового агентства через разработку и утверждение соответствующей стратегии.

Похожая модель управления государственным долгом десятилетиями успешно функционирует в таких развитых странах Европейского союза как, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Германия, Швеция и др.