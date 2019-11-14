Рада одобрила создание долгового агентства. В Минфине пояснили, что это даст
За соответствующее решение проголосовали 282 народных депутатов, передает пресс-служба Министерства финансов.
Сейчас полномочия по формированию и реализации управления государственным долгом и гарантированным государством долгом полностью относятся к компетенции Министерства финансов.
"Такая модель является эффективной, однако ее эффективность сдерживается необходимостью длительного согласования управленческих решений, от оперативности принятия которых зависит эффективная реализация долговой политики", - отмечают в Минфине.
По расчетам министерства, переход к принципиально новому для Украины формату управления государственным долгом позволит достичь сразу трех целей, в частности:
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работая как отдельный центральный орган исполнительной власти, Долговое агентство не будет зависеть от политических факторов, что важно для повышения доверия инвесторов и прогнозируемости процессов управления государственным долгом в долгосрочной перспективе.
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институциональная способность, которой будет наделено Долговое агентство, позволит более комплексно и эффективно применять инструменты по управлению государственным долгом. Благодаря этому, потребности правительства в финансовых ресурсах будут обеспечиваться на наиболее выгодных для страны условиях и с учетом долгосрочных рисков.
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Долговое агентство сможет использовать усовершенствованные механизмы управления ликвидностью применяя современные рыночные инструменты. Это в свою очередь, позволит избежать кризисов ликвидности и платежеспособности в начале бюджетных периодов, обеспечив эффективное использование временно свободных средств с формированием дополнительных доходов бюджета.
С принятием закона в целом, Министерство финансов в рамках осуществления управления государственным долгом, будет определять только стратегические цели для долгового агентства через разработку и утверждение соответствующей стратегии.
Похожая модель управления государственным долгом десятилетиями успешно функционирует в таких развитых странах Европейского союза как, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Германия, Швеция и др.
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