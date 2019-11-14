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Espreso.tvМир"Самое большое мошенничество в истории": Трамп обратился к американцам по поводу импичмента

"Самое большое мошенничество в истории": Трамп обратился к американцам по поводу импичмента


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп записал видеообращение к американцам на фоне публичных слушаний в Конгрессе США по поводу расследования в рамках импичмента

Его опубликовал Белый дом в Twitter.

"То, что сейчас происходит, это самое большое мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят забрать ваше оружие, ваше медицинское страхование, нивелировать ваши голоса на выборах, забрать вашу свободу, судей, которых вы поддерживаете, - они хотят забрать все", - заявил Трамп, вероятно, имея в виду противостояние с демократами по важным для своих избирателей вопросам.

"Мы не можем допустить этого никогда. Мы боремся за то, чтобы осушить вашингтонское болото (преодолеть коррупцию, - ред.), и именно это я сейчас делаю. Теперь вы видите, почему нам это необходимо сделать", - подчеркнул американский лидер.

По его словам, сейчас на кону целая страна.

"Все очень просто: они пытаются остановить меня, я борюсь за вас, и я никогда этого не допущу", - сказал Трамп.

Напомним, в среду, 13 ноября, в Палате представителей США состоялись первые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента США Трампа.

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