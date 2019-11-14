"От младенца до человека почтенного возраста": Гончарук перечислил конкретные цели правительства в бюджете 2020

14 ноября, 2019, 15:15

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, каких конкретных результатов Кабинет министров Украины попытается достичь

Об этом говорится в сообщении на его странице в фейсбуке.

"Мы в правительстве уверены, что Бюджет развития и безопасности людей уже в ближайшее время сделает комфортным жизни каждого украинца: от младенца до человека почтенного возраста", - значил Гончарук.

По его словам, правительство будет делать конкретные шаги для конкретных результатов, а именно:

По-настоящему бесплатные роды, лечение инсультов, инфарктов и лечение младенцев в рамках программы медгарантий. Еще больше карет скорой, плюс открытие в каждой области Украины отделений экстренной помощи для уменьшения времени ожидания приезда на вызовы.

Качественные дороги по всей стране. Перемещение по Украине станет быстрее, комфортнее и самое важное - безопаснее. Так, на следующий год мы заложили рекордную сумму средств на развитие инфраструктуры. Предусмотрено и развитие и поддержку в надлежащем состоянии украинских аэропортов и мостов.

Создание одного из важных инструментов образования - новой программы "Способная школа для лучших результатов" для повышения качества образования в школах в маленьких городах и селах. Мотивация для молодых учителей с 10-летним опытом в виде ежегодной финансовой поддержки - 21 тыс. грн.