"Нет закона": Арахамия назвал возможные сроки референдума о продаже земли иностранцам
Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, передает Еспресо.TV.
"Когда референдум? Референдум скоро ожидать не стоит. Потому что, во-первых, у нас нет закона о референдуме. У нас есть пакет законов о народовластии. Возглавляет эту рабочую группу господин Стефанчук. То есть, когда они выработают, потом это будет зарегистрировано и пойдет в комитеты. Оптимистично это может быть первое полугодие следующего года ", - сказал Арахамия.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал референдум о продаже земли иностранцам.
ОПЗЖ, "Батькивщина" и "ЕС" выступили в Раде против продажи земли сельхозназначения.
По данным опроса "Центра Разумкова" 68,3% в случае проведения референдума поддержали бы продление моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.
13 ноября Верховная Рада поддержала закон о рынке земли в первом чтении.
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