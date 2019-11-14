"Нет закона": Арахамия назвал возможные сроки референдума о продаже земли иностранцам

14 ноября, 2019, 13:33

Референдум о продаже земли иностранцам состоится не раньше первого полугодия 2020 года

Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, передает Еспресо.TV.

"Когда референдум? Референдум скоро ожидать не стоит. Потому что, во-первых, у нас нет закона о референдуме. У нас есть пакет законов о народовластии. Возглавляет эту рабочую группу господин Стефанчук. То есть, когда они выработают, потом это будет зарегистрировано и пойдет в комитеты. Оптимистично это может быть первое полугодие следующего года ", - сказал Арахамия.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал референдум о продаже земли иностранцам.

ОПЗЖ, "Батькивщина" и "ЕС" выступили в Раде против продажи земли сельхозназначения.

По данным опроса "Центра Разумкова" 68,3% в случае проведения референдума поддержали бы продление моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

13 ноября Верховная Рада поддержала закон о рынке земли в первом чтении.