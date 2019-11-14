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Espreso.tvОбщество"Каждого палача ждет расплата": активисты и родственники погибших во время Революции Достоинства провели пикет на Банковой

"Каждого палача ждет расплата": активисты и родственники погибших во время Революции Достоинства провели пикет на Банковой


фото: lb.ua
Общественные активисты и родственники погибших во время Евромайдана провели акцию под стенами Офиса президента

Об этом сообщает Lb.ua.

Они требуют от Зеленского наладить эффективное расследование дел Майдана после перехода их в ГБР с 20 ноября.

В офис Президента пришли около 100 человек с плакатами "Каждого палача ждет расплата", "Что после 20 ноября?", "Дела Майдана - экзамен на достоинство", "Делам Майдана труба?"

На плитке свечами выложили фразу "Майдан забвению не подлежит".

Требование участников акции - создание в ГБР отдельного следственного управления и принятия специальной поправки, которая позволила бы эффективным следователям прокуратуры перейти в новую структуру.

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