"Каждого палача ждет расплата": активисты и родственники погибших во время Революции Достоинства провели пикет на Банковой
14 ноября, 2019, 21:56
Общественные активисты и родственники погибших во время Евромайдана провели акцию под стенами Офиса президента
Об этом сообщает Lb.ua.
Они требуют от Зеленского наладить эффективное расследование дел Майдана после перехода их в ГБР с 20 ноября.
В офис Президента пришли около 100 человек с плакатами "Каждого палача ждет расплата", "Что после 20 ноября?", "Дела Майдана - экзамен на достоинство", "Делам Майдана труба?"
На плитке свечами выложили фразу "Майдан забвению не подлежит".
Требование участников акции - создание в ГБР отдельного следственного управления и принятия специальной поправки, которая позволила бы эффективным следователям прокуратуры перейти в новую структуру.
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