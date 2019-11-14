"Будет написано в учебнике истории": Зеленский прокомментировал закон о продаже земли
14 ноября, 2019, 08:53
Президент Украины Владимир Зеленский назвал принятие закона о продаже земли "отменой экономического рабства"
Об этом Зеленский заявил в видеообращении, обнародованном в Facebook.
"Хочу поблагодарить каждого нашего депутата "Слуги народа". Сегодня была очень тяжелая работа. Мы сегодня сделали, я думаю, даже, и я, и вы, и мы сейчас не представляем, что вы отменили действительно экономическое рабство. Каждый украинец станет владельцем своей земли. И я думаю, что это будет обязательно написано в учебнике истории, в которой каждый из вас стал сегодня автором. Спасибо", - сказал Зеленский.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал референдум о продаже земли иностранцам.
- ОПЗЖ, "Батькивщина" и "ЕС" выступили в Раде против продажи земли сельхозназначения.
- По данным опроса "Центра Разумкова" 68,3% в случае проведения референдума поддержали бы продление моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.
- 13 ноября Верховная Рада предварительно поддержала закон о рынке земли .
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