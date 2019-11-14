"Будет написано в учебнике истории": Зеленский прокомментировал закон о продаже земли

14 ноября, 2019, 08:53

Об этом Зеленский заявил в видеообращении, обнародованном в Facebook.

"Хочу поблагодарить каждого нашего депутата "Слуги народа". Сегодня была очень тяжелая работа. Мы сегодня сделали, я думаю, даже, и я, и вы, и мы сейчас не представляем, что вы отменили действительно экономическое рабство. Каждый украинец станет владельцем своей земли. И я думаю, что это будет обязательно написано в учебнике истории, в которой каждый из вас стал сегодня автором. Спасибо", - сказал Зеленский.