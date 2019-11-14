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Espreso.tvОбществоПриватБанк будет оспаривать "отпущение" судом Коломойскому 7,5 млрд долгов

ПриватБанк будет оспаривать "отпущение" судом Коломойскому 7,5 млрд долгов


фото: 5.ua
ПриватБанк подаст кассационную жалобу на решение суда, которым признаны недействительными условия кредитных договоров с компаниями Коломойского

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Речь идет о кассации на решение Северного апелляционного хозяйственного суда по делу №910 / 12787/17 по иску ООО "Тех-Трейд-Инвест" в ПриватБанк, которым признаны недействительными отдельные условия кредитных договоров с рядом компаний, связанных с бывшими владельцами банка Коломойским и Боголюбовым.

Как отмечается в заявлении банка, еще до национализации в декабре 2016 года банк предоставлял кредиты связанным с бывшими владельцами компаниям под процентную ставку, которая была вдвое ниже рыночной и составляла от 10 до 12% годовых в гривне.

Выдачей таких "индексных кредитов" и были заложены будущие юридические риски по взысканию с заемщиков начисленных процентов, комиссий и штрафных санкций.

"И именно сейчас связанные с бывшими владельцами банка недобросовестные заемщики используют указанные недостатки, заявляя иски к банку о признании недействительными отдельных условий кредитных договоров", - говорится в сообщении.

ПриватБанк считает судебное решение безосновательным и необоснованным и обжалует его в Верховном Суде.

 

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