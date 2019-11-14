Пристайко заявил о недопустимости прямых переговоров с "ЛДНР"

14 ноября, 2019, 13:50

Позиция Украины по поводу недопустимости ведения переговоров с "ЛДНР" остается неизменной

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал в интервью BBC .

Пристайко отметил, что это основная позиция украинских властей.

"Это основа нашей позиции. Она остается в силе", - заявил он.

По его словам, после нормандской встречи недопустимость ведения переговоров с "ЛДНР" останется в силе.

"Партнеры нас не толкают. Россия постоянно толкает на этот путь", - добавил он.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил выход страны из Минских соглашений, если нормандские переговоры закончатся полным провалом.