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Espreso.tvОбществоПристайко заявил о недопустимости прямых переговоров с "ЛДНР"

Пристайко заявил о недопустимости прямых переговоров с "ЛДНР"

Позиция Украины по поводу недопустимости ведения переговоров с "ЛДНР" остается неизменной

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал в интервью BBC .

Пристайко отметил, что это основная позиция украинских властей.

"Это основа нашей позиции. Она остается в силе", - заявил он.

По его словам, после нормандской встречи недопустимость ведения переговоров с "ЛДНР" останется в силе.

"Партнеры нас не толкают. Россия постоянно толкает на этот путь", - добавил он.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил выход страны из Минских соглашений, если нормандские переговоры закончатся полным провалом.

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