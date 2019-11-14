Пристайко: все условия для нормандской встречи выполнены, дату еще выбирают

14 ноября, 2019, 12:27

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что все предпосылки для нормандской встречи выполнены, но с датой стороны еще определяются

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Нормандская дата сейчас обсуждается. Выполнены все предпосылки для встречи. Мы ищем лучшие даты и место, где будет проведено мероприятие", - сказал Пристайко.

По словам министра, во время нормандской встречи будут решать, в частности, вопросы возвращения из РФ украинских политзаключенных.

"Именно на этой встрече мы хотим решить несколько главных вопросов. Эта встреча станет катализатором большого обмена политзаключенных. Зеленский ожидает от нормандской встречи решения конфликта на Донбассе", - добавил Пристайко.

Министр отметил, что позиция российской стороны свидетельствует о подготовке к встрече.