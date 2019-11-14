Пристайко озвучил предложение по миротворцам на Донбассе

14 ноября, 2019, 13:12

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев устроит компромиссный вариант с миротворцами "на линии между Украиной и РФ"

Об этом министр заявил в интервью ВВС Украина.

По словам министра, в случае теоретического отказа от Минских соглашений, Украине нужно обращаться за миротворческой миссией, точнее peacekeeping - миссией по поддержанию мира.

"Этого элемента нет в Минске, и это возможный апгрейд Минска в новом формате ... Но до сих пор Россия, как член Совета безопасности ООН, не разрешала такую миссию. Более того, они вносили свой вариант - вы помните - расположить миротворцев вдоль линии соприкосновения. Нас это не устраивает. А вот компромиссный вариант - например, миротворцы на линии между Украиной и Россией, - нас устроил бы ", - подчеркнул министр.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил выход страны из Минских соглашений, если нормандские переговоры закончатся полным провалом.