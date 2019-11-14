Пристайко озвучил предложение по миротворцам на Донбассе
Об этом министр заявил в интервью ВВС Украина.
По словам министра, в случае теоретического отказа от Минских соглашений, Украине нужно обращаться за миротворческой миссией, точнее peacekeeping - миссией по поддержанию мира.
"Этого элемента нет в Минске, и это возможный апгрейд Минска в новом формате ... Но до сих пор Россия, как член Совета безопасности ООН, не разрешала такую миссию. Более того, они вносили свой вариант - вы помните - расположить миротворцев вдоль линии соприкосновения. Нас это не устраивает. А вот компромиссный вариант - например, миротворцы на линии между Украиной и Россией, - нас устроил бы ", - подчеркнул министр.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил выход страны из Минских соглашений, если нормандские переговоры закончатся полным провалом.
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