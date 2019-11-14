Президента просят защитить бизнес от "налогового террора" законопроектов №1210 и 1210-1

15 ноября, 2019, 09:15

На официальном интернет-представительстве Президента Украины зарегистрирована петиция №22 / 078600-эп - об отзыве законопроектов №1210 и 1210-1 как "имеющих характер налогового террора", - сказано в петиции

Петицию зарегистрировал Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины.

- Законопроекты №1210 и №1210-1 вызвали негативную реакцию бизнес-сообщества, вводя достаточно противоречивые изменения в налоговое законодательство, среди которых увеличение сроков проведения проверок налогоплательщиков контролирующими органами, освобождение от ответственности должностных лиц контролирующих органов, увеличение рентной платы за железную руду, существенное повышение ставок акцизного налога и т.д., - говорится в петиции.

Авторы петиции напоминают, что один из упомянутых законопроектов - №1210-1 - уже был официально отозван, но тем не менее, «почему-то» запланирован к рассмотрению сегодня, 15 ноября.

- Призываем Вас как Президента Украины обеспечить отзыв проектов законов Украины №1210 и №1210-1 как имеющих характер налогового террора, - говорится в петиции.

- Действительно, это давление на бизнес. Действительно, это налоговый террор. Отменяется персональная ответственность налоговых инспекторов, вдвое увеличиваются сроки проведения проверок, ужесточаются санкции по налоговым накладным, - перечисляет негативы законопроектов народный депутат Алексей Гончаренко, член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

Народный депутат отметил, что и Европейская Бизнес Ассоциация, и Американская торговая палата крайне негативно оценили упомянутые законопроекты и уже отправили соответствующие обращения в Верховную Раду Украины.

Напомним, ранее в Европейской Бизнес Ассоциации определили 11 системных проблем упомянутых законопроектов. В частности, в ЕВА выступили категорически против штрафных санкций по налоговым накладным, изменений в правила трансфертного ценообразования, доначисления НДС при экспорте, и тому подобное.

Особое внимание в ЕВА обратили на исключение из Налогового кодекса норм о личной ответственности налоговых инспекторов за необоснованные доначисления по налогам и сборам.

- налогоплательщикам удалось наладить конструктивный диалог с налоговыми органами не в последнюю очередь благодаря этой сдерживающей норме в Налоговом кодексе. Призываем сохранить в НКУ принцип личной ответственности налоговых инспекторов, - советует исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

В Американской торговой палате также призвали депутатов не принимать упомянутые законопроекты, а взамен продолжить диалог с бизнесом и экспертной средой.

- Благоразумие и предсказуемость налоговой политики является одной из ключевых предпосылок экономического роста Украины. Бизнес-сообщество страны выразил существенную обеспокоенность по поводу нынешней редакции законопроектов №1210 и 1210-1 и призывает Верховную Раду не рассматривать эти законодательные инициативы без значительного совершенствования, - заявили в Американской торговой палате.