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Espreso.tvСпортПо подозрению в похищении человека: в Москве арестовали бойца UFC, который выступал за харьковский клуб "Оплот"

По подозрению в похищении человека: в Москве арестовали бойца UFC, который выступал за харьковский клуб "Оплот"


фото: Sportbox
В Москве по подозрению в похищении человека арестован российский боец смешанных единоборств Дмитрий Сосновский, который выступал за харьковский клуб "Оплот"

Об этом сообщает Xsport.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Дмитрия Сосновского, который проходит по делу, возбужденному о похищении человека группой лиц. Бойца вместе с еще пятью подозреваемыми взяли под стражу на пять месяцев. Их обвиняют в том, что они требовали около 300 тыс. рублей у предпринимателя.

К 2014 году Сосновский жил в Харькове и тренировался в скандальном бойцовском клубе «Оплот», которым управлял пророссийский сепаратист Евгений Жилин. Представители клуба и одноименной общественной организации участвовали в противостоянии с евромайдановцами, а после появления одноименной военизированной группировки их признали незаконным вооруженным формированием.

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