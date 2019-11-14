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Espreso.tvОбществоООН приняла новую резолюцию по Крыму

ООН приняла новую резолюцию по Крыму

Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал проект обновленной резолюции по Крыму

Об этом сообщает представительство Украины в ООН в Twitter .

Третий комитет ГА ООН решил поддержать проект резолюции по защите прав человека в оккупированном Российской Федерацией Крыму. Его поддержали 67 стран, еще 23 высказались против документа.

Основными положениями обновленной резолюции является требование к России прекратить изменять демографическую ситуацию на оккупированном полуострове, осуждение массовых задержаний активистов, призыв прекратить преследование крымчан и освободить всех задержанных за выражение мнений, а также осуждение призыва жителей оккупированного Крыма в российскую армию.

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