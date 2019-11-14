ООН приняла новую резолюцию по Крыму
Об этом сообщает представительство Украины в ООН в Twitter .
Третий комитет ГА ООН решил поддержать проект резолюции по защите прав человека в оккупированном Российской Федерацией Крыму. Его поддержали 67 стран, еще 23 высказались против документа.
Основными положениями обновленной резолюции является требование к России прекратить изменять демографическую ситуацию на оккупированном полуострове, осуждение массовых задержаний активистов, призыв прекратить преследование крымчан и освободить всех задержанных за выражение мнений, а также осуждение призыва жителей оккупированного Крыма в российскую армию.
# СРОЧНО- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 14 ноября 2019
Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.
За - 67, против - 23.
Основные положения резолюции ⤵️ pic.twitter.com/6MwSUXzRKY
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