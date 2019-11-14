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Espreso.tvОбществоОбщественному вещателю урезали бюджет в следующем году на 300 млн грн

Общественному вещателю урезали бюджет в следующем году на 300 млн грн

В законе "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который приняла Верховная Рада, финансовая поддержка Общественного вещания уменьшена на 300 млн гривен

Об этом сообщает Суспильне.Детектор Медиа.

"Уменьшить по общему фонду расходы потребления по бюджетной программе" Финансовая поддержка Национального общественного телерадиокомпании Украины "(код 3802080) на 300 млн / В соответствии с пунктом 2.32 части 2 Бюджетных выводов и предложений №№ 693 и 694 в соответствующей таблице предложений к законопроекту Бюджетных выводов / ", - говорится в выводах Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета ко второму чтению от 13 ноября.

Согласно правками бюджет Общественного в 2020 году составит 1 млрд 711 млн 516 тыс.

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