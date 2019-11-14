Недостроенный Дарницкий вокзал в Киеве переделают под ТРЦ, - Кравцов
14 ноября, 2019, 11:06
Укрзализныця планирует передать в концессию железнодорожный вокзал на станции Дарница
Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что этот вокзал - один из первых в перечне объектов, для развития которых планируется привлечь инвесторов на условиях государственно-частного партнерства.
По словам Евгения Кравцова, именно благодаря привлечению частного капитала планируется достроить этот объект и сделать из него на левом берегу Киева современный вокзал с торгово-развлекательными площадями.
- Напомним, что первая очередь строительства пассажирского вокзального комплекса на станции Дарница в Киеве была завершена в январе 2007 года.
- Незавершенным остается строительство главного здания вокзала с центральным тоннелем (построен железобетонный каркас на семь этажей, туннель без отделки и инженерных сетей), открытой автостоянки с подземным паркингом, главного перрона и внешних сетей водоснабжения и водоотведения.
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