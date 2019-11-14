Недостроенный Дарницкий вокзал в Киеве переделают под ТРЦ, - Кравцов

14 ноября, 2019, 11:06

Укрзализныця планирует передать в концессию железнодорожный вокзал на станции Дарница

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что этот вокзал - один из первых в перечне объектов, для развития которых планируется привлечь инвесторов на условиях государственно-частного партнерства.

По словам Евгения Кравцова, именно благодаря привлечению частного капитала планируется достроить этот объект и сделать из него на левом берегу Киева современный вокзал с торгово-развлекательными площадями.