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Espreso.tvОбществоНа военном складе возник пожар: сгорело имущества на 10,5 млн грн

На военном складе возник пожар: сгорело имущества на 10,5 млн грн


фото: gp.gov.ua
Военная прокуратура открыла производство из-за пожара на военном складе в Винницкой области

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"ЧП произошло вечером 13 ноября на территории военной части 59-й отдельной мотопехотной бригады, которая дислоцируется в городе Гайсин Винницкой области. В металлическом ангаре вещевого склада площадью 200 кв. м. возник пожар. Огнем уничтожено такое имущество: около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, более 1000 единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды и прочее. Предварительная сумма ущерба - 10,5 млн гривен. Данных о пострадавших или погибших нет. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки", - говорится в тексте сообщения.

Правоохранители отметили, что к ликвидации пожара были привлечены 4 пожарных автомобиля и 20 человек личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, а также пожарный автомобиль и личный состав воинских частей Гайсинского гарнизона.

Продолжаются первоочередные следственные действия, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.

 

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