На Киевщине сельский голова отказался отвечать на вопросы журналистов и "прокатил" их на капоте авто. Видео

14 ноября, 2019, 15:59

Инцидент произошел в селе Дударков Бориспольского района

Об этом сообщает информационное агентство "Взгляд" .

Отмечается, что местных жителей интересует, почему все кресла в сельсовете занимают только его родственники: секретарем является его жена - Гуральник Наталья Васильевна, ее сын - Гуральник Владимир Николаевич занимает 2 должности.

Также, по словам людей, глава села "по тихому" хочет присоединить село к Борисполю.

Журналисты "Центра журналистских расследований" пытались услышать комментарий Николая Гуральника об атмосфере в деревне. Однако он скрылся в автомобиле и наехал на людей, которые блокировали дорогу. Два человека упали на капот автомобиля, а глава села начал стремительно набирать скорость. Остановился он через 60 метров.