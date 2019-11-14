На Киевщине сельский голова отказался отвечать на вопросы журналистов и "прокатил" их на капоте авто. Видео
14 ноября, 2019, 15:59
Инцидент произошел в селе Дударков Бориспольского района
Об этом сообщает информационное агентство "Взгляд" .
Отмечается, что местных жителей интересует, почему все кресла в сельсовете занимают только его родственники: секретарем является его жена - Гуральник Наталья Васильевна, ее сын - Гуральник Владимир Николаевич занимает 2 должности.
Также, по словам людей, глава села "по тихому" хочет присоединить село к Борисполю.
Журналисты "Центра журналистских расследований" пытались услышать комментарий Николая Гуральника об атмосфере в деревне. Однако он скрылся в автомобиле и наехал на людей, которые блокировали дорогу. Два человека упали на капот автомобиля, а глава села начал стремительно набирать скорость. Остановился он через 60 метров.
Полиция Киевщины сообщает , что по факту препятствования журналистской деятельности открыла уголовное производство.
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