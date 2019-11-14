На Донбассе с начала войны погибли более 13 тыс. человек, - ООН

14 ноября, 2019, 19:30

Управление верховного комиссара ООН по правам человека оценивает число жертв, связанных с конфликтом, по состоянию на 31 октября 2019 года, в 41-44 тыс.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"УВКПЧ ООН оценивает общее количество жертв конфликта в Украине (с 14 апреля 2014 по 31 октября 2019) в 41 тыс.-44 тыс.: 13 тыс.-13 200 погибших, и 29 тыс.-31 тыс. раненых", - сообщили в управлении.

По данным ООН, в общем количестве смертей, связанных с конфликтом, гражданские лица составляют 25-26 процентов.

"Этот процент со временем менялся. В 2014 году приблизительная доля гражданских лиц в общем количестве смертей, связанных с конфликтом, составляла 33-34 процента (одно погибшее гражданское лицо на двух погибших военных), тогда как в 2019 году он оценивается в 4 -5 процентов: одна гибель гражданского лица в результате артиллерийских обстрелов, обстрелов из ЛВСО (легких вооружений и стрелкового оружия - ред.) и минных инцидентов, на 20-22 гибели военных в результате артиллерийского обстрела, обстрелов с ЛВСО и минных инцидентов ", - говорится в сообщении.