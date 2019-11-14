На Донбассе с начала войны погибли более 13 тыс. человек, - ООН
Об этом сообщает Радио Свобода.
"УВКПЧ ООН оценивает общее количество жертв конфликта в Украине (с 14 апреля 2014 по 31 октября 2019) в 41 тыс.-44 тыс.: 13 тыс.-13 200 погибших, и 29 тыс.-31 тыс. раненых", - сообщили в управлении.
По данным ООН, в общем количестве смертей, связанных с конфликтом, гражданские лица составляют 25-26 процентов.
"Этот процент со временем менялся. В 2014 году приблизительная доля гражданских лиц в общем количестве смертей, связанных с конфликтом, составляла 33-34 процента (одно погибшее гражданское лицо на двух погибших военных), тогда как в 2019 году он оценивается в 4 -5 процентов: одна гибель гражданского лица в результате артиллерийских обстрелов, обстрелов из ЛВСО (легких вооружений и стрелкового оружия - ред.) и минных инцидентов, на 20-22 гибели военных в результате артиллерийского обстрела, обстрелов с ЛВСО и минных инцидентов ", - говорится в сообщении.
- С начала 2019 году в зоне боевых действий погибли 25 гражданских жителей, 130 - ранены, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека.
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