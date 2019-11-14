Мужчину осудили на 6 лет за "минирование" киевского метро
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"По результатам поддержания государственного обвинения прокурорами Киевской местной прокуратуры №7 судом к 6 годам лишения свободы осужден мужчина по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве", - говорится в сообщении.
Установлено, что в июле 2018 года мужчина сообщил в полицию о готовящемся взрыве на станции метро "Гидропарк".
По результатам проверки, взрывных устройств и веществ на данной станции не найдено
После установления личности "минера" выяснилось, что гражданин был ранее судим за такое же преступление.
"Приговором Днепровского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора злоумышленник признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном повторно, ему назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы", - пишет пресс-служба.
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