Мужчину осудили на 6 лет за "минирование" киевского метро

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"По результатам поддержания государственного обвинения прокурорами Киевской местной прокуратуры №7 судом к 6 годам лишения свободы осужден мужчина по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве", - говорится в сообщении.

Установлено, что в июле 2018 года мужчина сообщил в полицию о готовящемся взрыве на станции метро "Гидропарк".

По результатам проверки, взрывных устройств и веществ на данной станции не найдено

После установления личности "минера" выяснилось, что гражданин был ранее судим за такое же преступление.

"Приговором Днепровского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора злоумышленник признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном повторно, ему назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы", - пишет пресс-служба.