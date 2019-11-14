Motorolla представила обновленную модель "раскладушки" Razr за $1,5 тыс.

14 ноября, 2019, 10:26

Razr возвращается и сохраняет классический дизайн раскладного телефона

Об этом сообщает CNN.

Это раскладной телефон с новым шарниром, который Motorola называет «Flex View». Дисплей полностью складывается в формате сверху вниз.

Благодаря форм-фактору "раскладушки" основной дисплей защищен, когда он закрыт, а когда он открыт и используется, есть дополнительный слой для защиты от царапин.

Motorola также разработала дисплей с подвижной металлической опорой, которая должна сделать его более прочным, чем другие пластиковые OLED-дисплее.

Отмечается, что в нижней части дисплея есть "подбородок", который содержит сканер отпечатков пальцев.

Устройство произведено из нержавеющей стали и сделано только в одном цвете - черном.

Смартфон построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 710, имеет только две камеры (разрешение основной - 16 Мп, фронтальной - 5 Мп), оснащен аккумулятором емкостью 2510 мАч. Объемы оперативной и встроенной памяти составили 6 и 128 ГБ соответственно.

Модель имеет 2,7-дюймовый дисплей. Разработчики называют этот телефон компактным - 72 мм в ширину и 94 мм в высоту, 14 мм толщины. В развернутом виде он сохраняет ту же ширину, но достигает 172 мм в высоту.

Смартфон Motorola RAZR будет официально запущен в продажу в январе 2020 по цене $1499

Также сообщается, что это устройство только для eSIM, что означает отсутствие физического слота для SIM-карты.