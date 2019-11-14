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Espreso.tvОбществоМолдова: социалисты Додона и Демпартия Плахотнюка утвердили новое правительство

Молдова: социалисты Додона и Демпартия Плахотнюка утвердили новое правительство


фото: reuters
Парламент Молдовы на заседании 13 ноября проголосовал за утверждение нового правительства во главе с премьером Ионом Кику

Об этом сообщает NewsMaker.

За кабинет министров Кику проголосовали 62 депутата. Новое правительство поддержали депутаты от Партии социалистов и Демократической партии. Против голосовали депутаты блока ACUM, который перешел в оппозицию. Депутаты от партии "Шор" при голосовании воздержались.

В правительство кроме премьера Иона Кику вошли вице-премьер, министр финансов Серджиу Пушкуца, вице-премьер по реинтеграции Александру Фленкя, министр экономики Анатол Вусатий, министр внутренних дел Павел Войку, министр юстиции Фаддей Нагачевский, глава МИД Аурелиу Чоко министр обороны Виктор Гайчук, министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович, министр здравоохранения и соцзащиты Виорика Думбревяну и министр сельского хозяйства Ион Пержило. Шесть из 11 министров до кабмина работали советниками президента Игоря Додона.

"Я благодарю за выдвижение моей кандидатуры и за понимание того, как важно назначить правительство. Молдова стоит на пороге зимы и вовсе к ней не готова. Нет проекта бюджета, нет ничего. Безответственная и необоснованная отставка квалифицированных кадров парализовала деятельность госучреждений. Если политический кризис последних дней затянется, он может привести к серьезным последствиям ", - сказал Кику.

В ходе обсуждения программы нового правительства депутат от ACUM Дину Плингеу напомнил о том, что Кику обвинял Еврокомиссию в причастности к краже миллиарда в Молдове. "Вы обвиняли Еврокомиссию, что они причастны к краже миллиарда. Почему вы считаете, что ЕС украл миллиард, а не те депутаты, которые так красиво вас ручку поднимают?" - поинтересовался Плингеу.

Кику ответил: "Я не такой эксперт в интерпретациях, и мое заявление было не таким. Не ЕС вовлечен и не руководители, а нечестное отношение правительства тогдашнего во взаимодействиях с партнерами по развитию. Правительство заявляло о том, что они сделали для страны, но в реальности все было иначе. И когда они присылали свои отчеты в ЕС, эти отчеты надо было изучать внимательнее. ЕС наш партнер, и мы будем развивать отношения ".

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