КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" снова откроют 15 ноября

14 ноября, 2019, 20:46

Контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар" восстанавливают пропуск лиц и транспортных средств с 12.00 15 ноября 2019 года

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Информируем, что контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" восстанавливает пропуск лиц и транспортных средств с 12.00 15 ноября 2019", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в КПВВ "Чонгар" тоже с 12.00 15 ноября контрольные операции уже будут проводиться непосредственно в реконструированном пункте.

А КПВВ "Чаплинка" продолжает работать в штатном режиме.

На админграницах с Крымом идет реконструкция контрольных пунктов въезда-выезда.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159780

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159780 Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159780