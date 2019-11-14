КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" снова откроют 15 ноября
14 ноября, 2019, 20:46
Контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар" восстанавливают пропуск лиц и транспортных средств с 12.00 15 ноября 2019 года
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Информируем, что контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" восстанавливает пропуск лиц и транспортных средств с 12.00 15 ноября 2019", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в КПВВ "Чонгар" тоже с 12.00 15 ноября контрольные операции уже будут проводиться непосредственно в реконструированном пункте.
А КПВВ "Чаплинка" продолжает работать в штатном режиме.
- На админграницах с Крымом идет реконструкция контрольных пунктов въезда-выезда.
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