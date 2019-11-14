Комбриг 128-й бригады после ранения находится в реанимации, - Минобороны

14 ноября, 2019, 18:33

Командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Евгений Коростелев находится в реанимации, военным медикам удалось спасти его конечность

Об этом сообщил представитель информационного агентства Министерства обороны Дмитрий Чалый, передает Новынарня.

"Вчера его (Коростелева - ред.) доставили в Харьков и провели ряд оперативных вмешательств. Сегодня было проведено хирургическое вмешательство. Его конечность спасена. При ранении имела место травматическая ампутация. Сейчас он находится в реанимации, состояние стабильное, но близкое к тяжелому", - прокомментировал Чалый.

Еще два офицера, которых также доставили в харьковский госпиталь, находятся в состоянии медикаментозного сна, их состояние - крайне тяжелое, хотя их уже вывели из травматического шока.

Еще один военнослужащий - в состоянии средней тяжести. Запланированные хирургические вмешательства.