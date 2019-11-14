Комбриг 128-й бригады после ранения находится в реанимации, - Минобороны
Об этом сообщил представитель информационного агентства Министерства обороны Дмитрий Чалый, передает Новынарня.
"Вчера его (Коростелева - ред.) доставили в Харьков и провели ряд оперативных вмешательств. Сегодня было проведено хирургическое вмешательство. Его конечность спасена. При ранении имела место травматическая ампутация. Сейчас он находится в реанимации, состояние стабильное, но близкое к тяжелому", - прокомментировал Чалый.
Еще два офицера, которых также доставили в харьковский госпиталь, находятся в состоянии медикаментозного сна, их состояние - крайне тяжелое, хотя их уже вывели из травматического шока.
Еще один военнослужащий - в состоянии средней тяжести. Запланированные хирургические вмешательства.
- 12 ноября под Новотроицким получили минно-взрывные травмы офицеры 128-й бригады, среди них - и комбриг Коростелев. Бойцы выполняли боевую задачу в глубине ротных и опорных пунктов и подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
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