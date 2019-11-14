Instagram стал скрывать лайки под постами пользователей
Об этом сообщил Instagram на своей странице в Twitter.
"С сегодняшнего дня мы расширяем нашу тестовую программу частного счетчика лайков на весь мир. Если вы участвуете в тесте, вы больше не увидите общее количество лайков и просмотров под фотографиями и видеозаписями, опубликованными в ленте, если они размещены не вами", - говорится в сообщении.
Как отмечается, тестовую программу запустили по всему миру.
Добавим, что ранее проведены тестовые запуски этого нововведения в Австралии, Бразилии, Ирландии, Италии, Канаде, Новой Зеландии и Японии показали положительные результаты, в связи с чем принято решение о расширении программы.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что Instagram тестирует собственный аналог TikTok.
Starting today, we're expanding our test of private like counts globally. If you're in the test, you'll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they're your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2- Instagram (@instagram) November 14, 2019
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