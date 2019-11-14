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Espreso.tvОбществоInstagram стал скрывать лайки под постами пользователей

Instagram стал скрывать лайки под постами пользователей

Социальная сеть Instagram в четверг, 14 ноября, начала в тестовом режиме скрывать количество лайков под записями своих пользователей

Об этом сообщил Instagram на своей странице в Twitter.

"С сегодняшнего дня мы расширяем нашу тестовую программу частного счетчика лайков на весь мир. Если вы участвуете в тесте, вы больше не увидите общее количество лайков и просмотров под фотографиями и видеозаписями, опубликованными в ленте, если они размещены не вами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, тестовую программу запустили по всему миру.

Добавим, что ранее проведены тестовые запуски этого нововведения в Австралии, Бразилии, Ирландии, Италии, Канаде, Новой Зеландии и Японии показали положительные результаты, в связи с чем принято решение о расширении программы.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Instagram тестирует собственный аналог TikTok.

 

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