Госслужащие США испытывали давление в Украине, - чиновник Госдепа

14 ноября, 2019, 13:18

Госслужащие Соединенных Штатов Америки во время работы в Украине испытывали личное давление со стороны россиян и их сообщников

Об этом рассказал заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент во время публичных слушаний в Конгрессе .

По словам Кента, американские дипломаты во время работы в Украине испытывали давление со стороны россиян, а также коррумпированных украинцев и американцев, которые с ними сотрудничали.

В частности речь идет о директоре по вопросам Европы Александре Виндмане, экс-после США в Украине Мари Йованович и бывшем старшем директоре по вопросам Европы и Евразии Фионе Хилл.

"Было неожиданно и крайне обидно наблюдать, как некоторые американцы, включая тех, кто объединился с коррумпированными украинцами в погоне за собственными интересами, начали нападать на преданных госслужащих, которые продвигали интересы США в Украине", - заявил Кент.

Напомним, ранее сообщалось, что в США начались публичные слушания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Первыми перед американским Конгрессом свидетельствовали глава дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор и заместитель госсекретаря Джордж Кент.