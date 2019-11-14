Финансирование украинского кино уменьшено вдвое, - Княжицкий о госбюджете 2020

14 ноября, 2019, 16:06

Парламентская фракция "Европейская Солидарность" не поддерживает госбюджет на 2020 год, предложенный правительством и монобольшинством, и считает его "глубоко антисоциальным"

Об этом заявил народный депутат от "ЕС" Николай Княжицкий с трибуны Верховной Рады в четверг, 14 ноября.

"Мы гордились тем, что мы развивали украинское кино. В прошлом году на кинопроизводство было выделено 1 млрд гривен. В этом году выделено 50 млн на патриотическое кино, 500 млн на другие фильмы и еще часть добавил правительство - 250 млн. Но фактически эти средства мы будем возвращать иностранцам через кэш рибейты. Недавно об этом был принят закон. Фактически финансирование украинского кино уменьшено вдвое ", подчеркнул народный депутат.

Также Николай Княжицкий обеспокоен тем, что принятый сегодня госбюджет ставит под угрозу продолжение реформы местного самоуправления.

"Средства, связанные с децентрализацией, в частности субсидии местным бюджетам, уменьшены вдвое. Это, конечно, не наследство прошлых правительств. Потому что, прошедшие правительства эти средства платили. Нет финансирования спортивных комплексов при школах. Есть приобретение расходных материалов для учреждений здравоохранения. Есть приобретение медикаментов изделий медицинского назначения для скорой помощи. Нет другой ряда льгот, субсидий, касающихся медицины и образования", - отметил в своем выступлении Княжицкий.

Народный депутат назвал бюджет 2020 "глубоко антисоциальным" и "бюджетом ограничения". Он отметил, что не все поправки и предложения фракции "ЕС" и депутатской группы "Львовщина" (в которую входит Княжицкий, - ред) были учтены.

"Например, поддержка карпатского региона вообще исчезла из этого документа. Отсутствуют в бюджете и другие важные вещи. Одна из наших поправок была учтена. На уровне прошлого года возобновлено финансирование Украинского Института книги. Спасибо за это бюджетному комитету и правительству. Но, к сожалению, этих средств недостаточно. Институт Книги имеет новые программы и требует больше денег, чем в прошлом году. Но в бюджете нет финансирования, например, Малой академии наук. Эта поправка была учтена профильным комитетом в первом чтении, но сейчас от нее отказались ", - отмечает Княжицкий.

По словам нардепа, фракция "ЕС" приветствует, что в бюджете заложены средства на ремонт Харьковского театра в размере 50 млн гривен. Однако это не единственный объект культуры, который нуждается сегодня государственной поддержки для реконструкции.

"На ремонт Львовского театра им. Заньковецкой, который находится в историческом центре города, выделено ноль гривен. Бюджет должен быть не лоббистским, а системным", - заявил народный депутат.