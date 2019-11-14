Facebook удалил более 3 млн постов из Instagram за нарушения правил соцсети
Об этом говорится в отчете об удалении контента, к которому впервые добавили данные по Instagram.
Facebook удалил более 1,7 млн сообщений о самоубийстве и травмировании, 1,3 млн постов, связанных с обнажением детей и сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних, 240 тыс. сообщений, связанных с террористической пропагандой, и 95,5 тыс. постов, касающиеся продажи наркотиков, оружия и других запрещенных товаров.
Также из Facebook модераторы удалили более 18,5 млн сообщений, связанных с обнажением детей и их сексуальной эксплуатацией, около 7 млн постов о продаже огнестрельного оружия и наркотиков, 4,5 млн сообщений о самоубийстве и травмировании.
Согласно отчету, Facebook удаляет около 98% сообщений, касающихся пропаганды терроризма, за полугодие модераторы заблокировали более 11 млн сообщений на эту тему.
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