Facebook удалил более 3 млн постов из Instagram за нарушения правил соцсети

14 ноября, 2019, 10:58

В течение апреля-сентября 2019 года компания Facebook удалила около 3,3 млн постов из Instagram из-за нарушения правил пользования соцсетью

Об этом говорится в отчете об удалении контента, к которому впервые добавили данные по Instagram.

Facebook удалил более 1,7 млн сообщений о самоубийстве и травмировании, 1,3 млн постов, связанных с обнажением детей и сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних, 240 тыс. сообщений, связанных с террористической пропагандой, и 95,5 тыс. постов, касающиеся продажи наркотиков, оружия и других запрещенных товаров.

Также из Facebook модераторы удалили более 18,5 млн сообщений, связанных с обнажением детей и их сексуальной эксплуатацией, около 7 млн постов о продаже огнестрельного оружия и наркотиков, 4,5 млн сообщений о самоубийстве и травмировании.

Согласно отчету, Facebook удаляет около 98% сообщений, касающихся пропаганды терроризма, за полугодие модераторы заблокировали более 11 млн сообщений на эту тему.