Европа готовится к газовому кризису из-за действий России, - польский оператор

14 ноября, 2019, 17:49

Страны Центрально-Восточной Европы готовятся к возможному газовому кризису, вызванному действиями России, и поэтому стараются по максимуму заполнить свои газохранилища

Об этом заявил в четверг во время пресс-конференции в Варшаве вице-президент польской нефтегазовой компании PGNiG Мацей Возняк, сообщает Укринформ.

"Еще никогда страны Центрально-Восточной Европы не имели газохранилищ, заполненных на 100%, на немецком рынке это было, как правило, 60%. Европа ждет кризис, который снова может вызвать поставщик с востока (Россия - ред.), и так готовится к этому кризису ", - отметил Возняк.

По его убеждению, Европа готовится к ситуации, когда одних только рыночных шагов будет недостаточно для улаживания возможного кризиса.

Он отметил, что PGNiG хочет иметь в своих хранилищах более чем полмиллиарда кубометров газа больше. По его словам, польская компания уже накопила также 400 млн кубометров газа в Украину.