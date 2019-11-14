Европа готовится к газовому кризису из-за действий России, - польский оператор
Об этом заявил в четверг во время пресс-конференции в Варшаве вице-президент польской нефтегазовой компании PGNiG Мацей Возняк, сообщает Укринформ.
"Еще никогда страны Центрально-Восточной Европы не имели газохранилищ, заполненных на 100%, на немецком рынке это было, как правило, 60%. Европа ждет кризис, который снова может вызвать поставщик с востока (Россия - ред.), и так готовится к этому кризису ", - отметил Возняк.
По его убеждению, Европа готовится к ситуации, когда одних только рыночных шагов будет недостаточно для улаживания возможного кризиса.
Он отметил, что PGNiG хочет иметь в своих хранилищах более чем полмиллиарда кубометров газа больше. По его словам, польская компания уже накопила также 400 млн кубометров газа в Украину.
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